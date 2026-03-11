Prezzo dei carburanti in crescita il Codacons lancia l' allarme | Situazione fuori controllo

Il prezzo dei carburanti in Italia è in aumento e la Sicilia si conferma tra le regioni con i costi più alti, con il gasolio che ormai supera i 2 euro al litro, arrivando a circa 2,05 euro. Il Codacons ha espresso preoccupazione, definendo la situazione fuori controllo. La crescita dei prezzi interessa diverse aree del paese e riguarda sia il benzina che il gasolio.

Il prezzo dei carburanti continua a crescere e la Sicilia si conferma tra le regioni italiane con i listini più elevati, con il gasolio che ha ormai superato stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi su una media di circa 2,047 eurolitro. A denunciarlo è il Codacons, che lancia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati “Situazione fuori controllo”. Italia, allarme violenza! Scattano due nuove zone rosseL’eco secca di una detonazione che squarcia il silenzio della notte non è mai un rumore qualunque. Carburanti in Italia, i prezzi continuano a salire: l’allarme del CodaconsABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento per benzina e gasolio L’ondata di rincari sui carburanti non accenna a fermarsi in Italia. Approfondimenti e contenuti su Prezzo dei carburanti in crescita il... Temi più discussi: Perché i prezzi dei carburanti salgono in fretta (e calano lentamente); Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Carburanti, prosegue la corsa dei prezzi. Oggi il tavolo con il garante; Perché il prezzo della benzina è già aumentato. Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei?Leggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburanti, quali sono le misure contro i rincari messe in campo dai Paesi europei? tg24.sky.it Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostradaIl Consiglio dei ministri non approva misure urgenti contro l’aumento dei prezzi, mentre consumatori e imprese denunciano gravi ripercussioni economiche. ilsole24ore.com Il prezzo della benzina è tornato a salire. Dopo l’inizio della guerra in Medio Oriente le quotazioni del petrolio sono aumentate sopra i 90 dollari e, nel giro di pochi giorni, il rincaro si è già visto anche ai distributori. In media ci sono stati aumenti di circa 7 cente - facebook.com facebook Mentre il prezzo del gasolio per le #auto è cresciuto di poco più il 10% in pochi giorni, il prezzo del carburante #aereo è praticamente raddoppiato in una settimana. x.com