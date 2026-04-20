Sanità pugliese | I cittadini devono entrare nella stanza dei conti occorre subito un comitato civico di controllo

In Puglia, il settore sanitario si trova sotto i riflettori per una crescente preoccupazione riguardo ai costi e ai risultati. I dati mostrano che le spese aumentano di anno in anno, mentre i servizi offerti non migliorano di conseguenza. Alcune voci chiedono che i cittadini abbiano accesso ai dettagli della gestione finanziaria e propongono l'istituzione di un comitato civico di controllo per monitorare le risorse pubbliche destinate alla sanità.

Da anni la sanità pugliese vive dentro una contraddizione che ormai non può più essere ignorata. Spendiamo sempre di più, ma otteniamo sempre di meno. È una spirale che non nasce oggi, ma che oggi raggiunge proporzioni tali da mettere in discussione la tenuta stessa del sistema. I numeri.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sanità pugliese in rosso, il buco rischiano di pagarlo i cittadini. Pagliaro (FdI): “Faremo le barricate”Il sistema sanitario della Puglia continua a restare al centro del confronto politico e istituzionale dopo l’emergere di un disavanzo nei conti del... “Il buco nella sanità pugliese non è spuntato negli ultimi giorni”“Alla Regione Puglia si è improvvisamente scoperto che nella sanità c’è un buco di 369 milioni di euro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Puglia, buco nella sanità da 369 milioni: possibile aumento dell’Irpef per i cittadini; Sanità Puglia 2026: raddoppia la spesa privata, i dati del Ministero dell'Economia; Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al piano; SANITA' PUGLIESE Sanità pugliese, disavanzo da 369 milioni. Mesto Il conto non può ricadere su lavoratori e cittadini. Puglia, buco nella sanità da 369 milioni: possibile aumento dell’Irpef per i cittadiniPotrebbero essere i cittadini pugliesi a ripianare il buco da 369 milioni della sanità pugliese: l’assessore Pentassuglia non ha smentito infatti l’ipotesi di un aumento dell’Irpef ... trmtv.it REGIONE Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposteCera insiste sul divario tra comunicazione e realtà, sottolineando come dietro i ritardi si nascondano situazioni concrete. statoquotidiano.it Sanità pugliese: i cittadini devono entrare nella stanza dei conti https://www.corrierepl.it/2026/04/18/sanita-pugliese-i-cittadini-devono-entrare-nella-stanza-dei-conti/ Occorre subito un comitato civico di controllo Intervento di Luigi Barnabà, Presidente dei Dem - facebook.com facebook