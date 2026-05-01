FC 26 L’ULTIMO BALLO DI EL FIDEO | DI MARÍA TOTS MO È PURO SPETTACOLO

Angel Di María gioca l'ultima partita importante con il suo club, lasciando il campo dopo aver ricevuto una carta speciale con un punteggio di 94. La sua performance e il ruolo ricoperto nel team sono stati riconosciuti con un premio che lo definisce tra i migliori della stagione. La sua carriera sportiva si conclude con questo riconoscimento, che ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il talento senza tempo di Ángel Di María viene celebrato con una carta Menzioni d’Onore TOTS da 94 OVR. Una versione che racchiude tutta la classe dell’argentino, pronta a seminare il panico nelle difese avversarie con dribbling ubriacanti e una visione di gioco celestiale. Ecco come sbloccarlo. Le ore 19:00 portano una delle SBC più attese dai nostalgici e dagli amanti del calcio tecnico. Ángel Di María riceve una carta monumentale che lo vede protagonista assoluto grazie alla sua capacità di ricoprire praticamente ogni ruolo offensivo: RW, RM, CAM e ST. Con le 5 stelle mosse abilità e un 95 di Dribbling, “El Fideo” è la risposta ideale per chi cerca qualità pura nell’ultimo terzo di campo.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, L’ULTIMO BALLO DI “EL FIDEO”: DI MARÍA TOTS MO È PURO SPETTACOLO Notizie correlate FC 26, FRECCIA SCOZZESE: COME SBLOCCARE HANSON MO TOTS “GRATIS”Il Team of the Season si allarga: EA Sports rilascia l’obiettivo dedicato a Kirsty Hanson. Leggi anche: FC 26, REGINA D’INGHILTERRA: COME SBLOCCARE ALESSIA RUSSO TOTS MO