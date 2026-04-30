FC 26 REGINA D’INGHILTERRA | COME SBLOCCARE ALESSIA RUSSO TOTS MO

EA Sports ha lanciato una nuova sfida dedicata ad Alessia Russo, attaccante dell’Arsenal, inserendola in una versione speciale del suo gioco con un punteggio di 93 di valutazione complessiva. Questa versione, chiamata Menzioni d’Onore, rappresenta un riconoscimento per le sue prestazioni e abilità offensive. La protagonista dell’evento è ora visibile con un’icona blu TOTS, simbolo di questa edizione speciale.

L’attacco dell’Arsenal si tinge di blu TOTS. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata ad Alessia Russo: una versione Menzioni d’Onore da 93 OVR che ridefinisce il concetto di duttilità offensiva. Ecco i dettagli per completare la sua SBC. Mentre il Team of the Season della Premier League e della BWSL infiamma i pacchetti, arriva una delle sfide più interessanti per chi cerca una giocatrice totale. Alessia Russo riceve una carta celebrativa che non solo ne esalta il fiuto del gol, ma la trasforma in una pedina tattica fondamentale grazie alla possibilità di giocare come ST, CM o CAM. Con le 5 stelle mosse abilità, la punta inglese diventa un incubo per le difese avversarie nello stretto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, REGINA D’INGHILTERRA: COME SBLOCCARE ALESSIA RUSSO TOTS MO Notizie correlate FC 26, FRECCIA SCOZZESE: COME SBLOCCARE HANSON MO TOTS “GRATIS”Il Team of the Season si allarga: EA Sports rilascia l’obiettivo dedicato a Kirsty Hanson. FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTSNon fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”. Panoramica sull’argomento Si parla di: L'Atletico Agromonte Lauria sale sul trono del girone B! Il riassunto della Prima Categoria; Scheda squadra Reggina 1914. FC 26, REGINA D’INGHILTERRA: COME SBLOCCARE ALESSIA RUSSO TOTS MOL'attacco dell'Arsenal si tinge di blu TOTS. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata ad Alessia Russo: una versione Menzioni d'Onore da 93 OVR che ... imiglioridififa.com