FC 26 ACCENTRAMENTO LETALE | L’EVO PREMIUM CHE TRASFORMA LE TUE ALI IN CECCHINI cut in say less

Su FC 26 è stata introdotta l’evoluzione “Accentramento letale”, un aggiornamento che potenzia le ali del gioco. Questa nuova versione offre miglioramenti significativi in velocità, dribbling e precisione nelle conclusioni. La modifica interessa specificamente le ali, rendendole più efficaci nel ruolo di finalizzatori e creatori di occasioni offensive. L’aggiornamento è disponibile nel pacchetto di potenziamenti massicci appena rilasciato per il gioco.

È tempo di tagliare verso il centro e dominare la partita. La nuova Evoluzione “Accentramento letale” arriva su FC 26 con un pacchetto di potenziamenti massicci per le ali, garantendo velocità, dribbling e una precisione al tiro senza precedenti. Ecco come trasformare il tuo esterno in un vero incubo per le difese. EA Sports ha rilasciato una delle Evoluzioni più interessanti della stagione per chi ama il gioco d’attacco dinamico. “Accentramento letale” è pensata specificamente per quegli esterni (ED o AD) che hanno bisogno di quel salto di qualità per diventare decisivi non solo con i cross, ma soprattutto con le conclusioni verso la porta. Con un costo di 100.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, ACCENTRAMENTO LETALE: L’EVO PREMIUM CHE TRASFORMA LE TUE ALI IN CECCHINI (cut in, say less) EVO TAGLIA DENTRO #fc26 #eafc26 #evo #tagliadentro #perte #ultimateteam #fifa #fifaultimateteam Notizie correlate Leggi anche: FC 26, “INTERCETTO DECISIVO”: L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO MEDIANO IN UN RADAR UMANO (the interceptor) Leggi anche: FC 26, “GUADAGNI RAPIDI”: L’EVO CHE TRASFORMA I TUOI GIOCATORI IN ATLETI TOTALI (rapid gains) Una raccolta di contenuti FC 26: gioca gratis su Xbox Game Pass, come scaricare la versione di prova in anticipoBuone notizie: il trucco della Nuova Zelanda per FC 26 non serve più dal momento che EA Sports ha anticipato l'orario dello sblocco della prova di FC 26, disponibile già da oggi 18 settembre per gli ... everyeye.it EA Sports FC 26 - RecensioneOgni autunno va in scena lo stesso copione: Madden NFL, NBA 2K, NHL e infine EA Sports FC. La novità? Quest’anno i giochi sportivi 2025-26 sono, contro ogni pronostico, davvero divertenti; non ... it.ign.com