La nuova evoluzione “Guadagni rapidi” arriva su FC 26, promettendo di migliorare significativamente le prestazioni fisiche dei giocatori. Questa funzione mira a eliminare le limitazioni tra agilità e forza muscolare, offrendo ai team strumenti per potenziare le caratteristiche fisiche dei propri atleti. Con questa novità, i giocatori potranno muoversi più rapidamente e resistere meglio agli avversari, rendendo più efficaci le strategie in campo.

Dimenticate i compromessi tra agilità e muscoli. La nuova Evoluzione “Guadagni rapidi” arriva su FC 26 per colmare il gap fisico dei vostri pupilli, trasformandoli in macchine da guerra capaci di sgusciare via o di spostare i difensori con la forza. Ecco come sfruttare i 3 slot disponibili. L’allenamento gambe non è più opzionale. Con la nuova EVO “Guadagni rapidi”, EA Sports punta a creare giocatori “ibridi” che non temono il contatto fisico ma che mantengono una reattività fulminea nello stretto. È la soluzione ideale per quei trequartisti troppo leggeri o per quegli attaccanti potenti che però risultano “macchinosi” palla al piede. Muscoli e Scatto: Il Segreto del Meta.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “GUADAGNI RAPIDI”: L’EVO CHE TRASFORMA I TUOI GIOCATORI IN ATLETI TOTALI (rapid gains)

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