Roma | Fast-Confsal condizioni lavoro oltre soglia normale stress per dipendenti Adr Security

A Roma, i dipendenti di Adr Security vivono condizioni di lavoro che superano la soglia di normale stress. Lo denuncia il sindacato Fast-Confsal, che segnala turni massacranti e pressioni continue. Molti lavoratori si sentono sopraffatti e chiedono interventi immediati per migliorare la situazione. La questione apre un nuovo fronte sul benessere dei lavoratori nel settore della sicurezza.

(Adnkronos) – "Condizioni di lavoro oltre la soglia di normale stress per i dipendenti di Adr Security". E' quanto dichiara Fast-Confsal che apre la vertenza "contro una azienda sorda al dialogo con l’organizzazione sindacale che ha raccolto più adesioni nell’ultimo anno”. Il sindacato sottolinea "turnazioni sempre più compresse e carichi di lavoro mal distribuiti che possono portare all’errore in una professione che garantisce la sicurezza dei passeggeri che si imbarcano a Fiumicino e Ciampino". Secondo Fast-Confsal "per sopperire a questo l’azienda non trova di meglio che aumentare i test a sorpresa, che non fanno altro che incrementare lo stress e quindi l’errore, invece di assorbire gli impatti dell’enorme aumento di passeggeri avuto nel post Covid con assunzioni e condizioni di lavoro meno spinte".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

