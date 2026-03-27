A Gravina in Puglia si svolge questa sera il secondo concerto della Stagione Concertistica Federiciana, intitolato “Fuoco, canto e rito”. L’evento vede protagonisti l’Orchestra di Puglia e Basilicata e si svolge nel rispetto del calendario stabilito. Il concerto propone un percorso musicale che attraversa composizioni dall’Ottocento ai giorni nostri, offrendo ai presenti un’esperienza sonora variegata e articolata.

Di seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto che si annuncia come un intenso viaggio musicale tra Ottocento, Novecento e contemporaneità. Protagonista della serata sarà l’ Orchestra di Puglia e Basilicata, diretta dal M° Valentino Favoino, impegnata in un programma dal forte impatto espressivo, intitolato “Fuoco, canto e rito”, che attraversa tre dimensioni fondamentali dell’esperienza musicale: energia, lirismo e memoria collettiva. Ad aprire il concerto sarà la Rapsodia ungherese n. 2 di Franz Liszt, tra le più celebri pagine del repertorio pianistico ottocentesco, qui proposta nella sua versione orchestrale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e Basilicata

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