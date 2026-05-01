Fantic Sierra e Ridge | le due nuove protagoniste dei trail

Il marchio italiano ha presentato due nuovi modelli di biciclette elettriche destinate al settore del trail. Uno dei modelli è realizzato in carbonio, mentre l’altro utilizza alluminio. Entrambi i veicoli sono stati progettati per le attività di enduro e all mountain, ampliando così l’offerta del brand nel segmento delle bici elettriche da montagna. La gamma si arricchisce con queste due novità destinate a diversi livelli di utilizzo.

Sono alimentate e perfettamente integrate con il motore Bosch Performance Line CX Gen5 le due nuove piattaforme e-mtb di Fantic. Sierra e Ridge, due anime distinte rispettivamente in carbonio e alluminio che promettono grande divertimento su ogni tipo di trail. Al centro di entrambi i modelli c'è sicuramente il grande protagonista del mondo attuale delle e-mtb, la quinta generazione del Line Cx di Bosch. Una power unit in grado di essere spinta sino ad una coppia di 120 Nm, un salto netto in termini non solo di potenza, ma anche di reattività nelle ripartenze oltre che di efficienza. Spicca poi l'elegantissima integrazione del display situata sul tubo superiore, che abbellisce la linea della Sierra e della Ridge.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantic Sierra e Ridge: le due nuove protagoniste dei trail Notizie correlate Le nuove Nike Ultrafly Trail sono le scarpe da trail più minimaliste e belle del 2026Le Nike Ultrafly Trail Black and Dark Smoke Grey arrivano in questo 2026 con un’idea molto chiara: correre più veloce in montagna senza rinunciare a... Bridgerton 5 alza l'asticella con le nuove protagoniste e la loro storia d'amoreCon l'annuncio arrivato da un trailer ufficiale di Netflix, scopriamo che i due personaggi interpretati da Hannah Dodd e Masali Baduza saranno quelli...