Le nuove Nike Ultrafly Trail sono le scarpe da trail più minimaliste e belle del 2026

Nike ha lanciato le nuove Ultrafly Trail, una scarpa da trail running che si distingue per il design minimalista e l’estetica moderna. La causa di questa innovazione risiede nella volontà di creare un prodotto leggero e resistente, ideale per affrontare i sentieri più impegnativi. La suola robusta e la tomaia traspirante offrono comfort e stabilità, anche su terreni accidentati. Queste scarpe si rivolgono a chi cerca stile e funzionalità in un solo modello. Sono già tra le preferite degli appassionati di corsa fuoristrada.

Le Nike Ultrafly Trail Black and Dark Smoke Grey arrivano nel 2026 con un'idea molto chiara: correre più veloce in montagna senza rinunciare a un'estetica pulita che potresti indossare tranquillamente dopo l'allenamento. Sì, qui succede qualcosa di curioso. Con le Nike Ultrafly Trail ci troviamo davanti a una scarpa pensata per competere, con piastra in carbonio e schiuma ad alte prestazioni, ma che visivamente si avvicina più a una sneaker di design che a una classica scarpa tecnica. Per i trail runner è sempre stata la scelta più difficile. Ora dimentica tutto quello che sai sulle scarpe da trail, perché con la nuova ACG Ultrafly Trail, Nike ha deciso di rompere le regole. Con il DNA delle supershoes di Nike,