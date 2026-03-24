Netflix ha pubblicato un trailer ufficiale di Bridgerton 5, annunciando l’arrivo delle nuove protagoniste e della loro storia d’amore. Il trailer rivela i volti delle nuove attrici e fornisce alcuni dettagli sulla trama, senza ancora svelare tutti gli sviluppi della serie. La quinta stagione si prepara ad arrivare sulla piattaforma di streaming, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

Con l'annuncio arrivato da un trailer ufficiale di Netflix, scopriamo che i due personaggi interpretati da Hannah Dodd e Masali Baduza saranno quelli principali della quinta stagione Netflix e Shondaland hanno annunciato oggi che la produzione della quinta stagione di Bridgerton è ufficialmente iniziata. La quinta stagione della serie sarà incentrata su Francesca (Hannah Dodd), l'introversa figlia di mezzo della famiglia Bridgerton. A due anni dalla perdita dell'amato marito John, Francesca decide di tornare sulla piazza per ragioni pratiche. Tuttavia, quando Michaela (Masali Baduza), cugina di John, torna a Londra per occuparsi della tenuta dei Kilmartin, i sentimenti complessi che nascono in Francesca la spingeranno a chiedersi se attenersi al suo pragmatismo o lasciarsi guidare dai propri desideri più profondi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 5 alza l'asticella con le nuove protagoniste e la loro storia d'amore

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