Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 35ª giornata

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 35ª giornata di fantacalcio, i giocatori consigliati per ogni partita vengono analizzati per aiutare gli appassionati a scegliere le formazioni più adatte. La guida include indicazioni dettagliate sui giocatori da schierare, evidenziando le scelte più rilevanti per ogni incontro. Si tratta di un elenco aggiornato con le proposte più recenti, pensato per facilitare le decisioni prima del fischio d'inizio.

Il fantacalcio riparte da una sfida sulla carta nemica del fantallenatore: Pisa e Cagliari hanno segnato esattamente una rete a testa nelle ultime cinque giornate, avendo rispettivamente il terzultimo e l'ultimo attacco della Serie A. Decisamente meglio i giallorossi in fase difensiva, con ben 15 reti subite in meno dei nerazzurri; motivo per cui puntiamo su Falcone per il modificatore. A chi piace rischiare, il nome giusto è Stefano Moreo: è il giocatore con più conclusioni effettuate di testa in questo campionato (27). Inoltre, nessun calciatore nel torneo in corso ha centrato la porta più volte rispetto all'attaccante del Pisa con questo fondamentale (11, come Francesco Pio Esposito), pur avendo segnato un solo gol da questo fondamentale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 35170 giornata
© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 35ª giornata

Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 13° giornata

Video Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 13° giornata

Notizie correlate

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 24ª giornataSarà la sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe (Hellas Verona, 6 in 11 match interni) e quella che ha ottenuto meno...

Leggi anche: Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 25ª giornata

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 34ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornata; Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata.

fantacampionato i giocatori consigliatiFantacampionato Gazzetta: i consigliati per la 35ª giornataDal portiere all'attaccante, senza dimenticare l'allenatore: ecco chi schierare nel prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 34ª giornataEcco la guida completa ai giocatori da schierare al fantacalcio: tutti i consigli, squadra per squadra, per costruire la formazione ideale per la 34ª giornata di Serie A ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.