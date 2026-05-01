Nella 35ª giornata di fantacalcio, i giocatori consigliati per ogni partita vengono analizzati per aiutare gli appassionati a scegliere le formazioni più adatte. La guida include indicazioni dettagliate sui giocatori da schierare, evidenziando le scelte più rilevanti per ogni incontro. Si tratta di un elenco aggiornato con le proposte più recenti, pensato per facilitare le decisioni prima del fischio d'inizio.

Il fantacalcio riparte da una sfida sulla carta nemica del fantallenatore: Pisa e Cagliari hanno segnato esattamente una rete a testa nelle ultime cinque giornate, avendo rispettivamente il terzultimo e l'ultimo attacco della Serie A. Decisamente meglio i giallorossi in fase difensiva, con ben 15 reti subite in meno dei nerazzurri; motivo per cui puntiamo su Falcone per il modificatore. A chi piace rischiare, il nome giusto è Stefano Moreo: è il giocatore con più conclusioni effettuate di testa in questo campionato (27). Inoltre, nessun calciatore nel torneo in corso ha centrato la porta più volte rispetto all'attaccante del Pisa con questo fondamentale (11, come Francesco Pio Esposito), pur avendo segnato un solo gol da questo fondamentale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 35ª giornata

Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 13° giornata

Notizie correlate

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 24ª giornataSarà la sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe (Hellas Verona, 6 in 11 match interni) e quella che ha ottenuto meno...

Leggi anche: Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 25ª giornata

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 34ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornata; Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata.

Fantacampionato Gazzetta: i consigliati per la 35ª giornataDal portiere all'attaccante, senza dimenticare l'allenatore: ecco chi schierare nel prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 34ª giornataEcco la guida completa ai giocatori da schierare al fantacalcio: tutti i consigli, squadra per squadra, per costruire la formazione ideale per la 34ª giornata di Serie A ... msn.com

Dopo la chiusura della 34ª giornata, è già tempo di concentrarsi sul prossimo fine settimana di Serie A, con il Fantacampionato Gazzetta che riparte. Si comincia venerdì 1 maggio alle 20. 45 con la sfida tra Pisa e Lecce, mentre l’ultima partita in programma sa - facebook.com facebook