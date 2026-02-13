Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 25ª giornata

Mauro Icardi segna ancora e si conferma il giocatore più affidabile nel fantacalcio, grazie alle due reti realizzate contro il Napoli che hanno deciso il risultato finale. La sua continuità in attacco, unita alla buona forma della sua squadra, ha spinto molti fantallenatori a puntare su di lui per questa giornata. Tra i difensori, invece, si consiglia Gianluca Mancini, che ha mostrato solidità e si sta affermando come punto fisso nella Roma di Mourinho, pronta a difendere il risultato contro la Lazio.

La Serie A riparte da una sfida che ha sempre sorriso al Milan. I rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte le 13 sfide contro il Pisa (10V, 3N): i toscani sono l'avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione. In mezzo al campo Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questo campionato (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (a pari merito con Nico Paz ). Spazio anche a Bartesaghi che non ha ancora trovato l'assist nonostante sia il primo dei suoi per cross effettuati a partita.