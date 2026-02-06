Questa settimana i fantallenatori sono alle prese con la 24ª giornata di Serie A. Per non sbagliare formazione, ecco una guida pratica con i giocatori da schierare, squadra per squadra. Tutti i consigli sono mirati a mettere in campo i giocatori più caldi e affidabili per questa partita.

Sarà la sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe (Hellas Verona, 6 in 11 match interni) e quella che ha ottenuto meno punti in trasferta (Pisa, 7 in 11 gare fuori casa) in questa stagione di Serie A. I nerazzurri, infatti, sono attualmente l'unica formazione a non aver ancora vinto lontano dalle mura amiche. Diamo quindi fiducia ai rispettivi bomber: Rafiu Durosinmi, autore di 1 gol e 1 assist in soli 117 minuti giocati, e Gift Orban, che ha segnato sette gol in 20 presenze in questo campionato, tante quante le reti totalizzate nelle sue precedenti due stagioni sommate nei Big-5 europei tra Lione ed Hoffenheim. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 24ª giornata

Approfondimenti su Fantacampionato Giornata

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Schiera la formazione del Fantacalcio con me | 14° giornata

Ultime notizie su Fantacampionato Giornata

Argomenti discussi: Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 23ª giornata; Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata; Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata.

Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 23ª giornataEcco la guida completa ai giocatori da schierare al fantacalcio: tutti i consigli, squadra per squadra, per costruire la formazione ideale per la 23ª giornata di Serie A ... msn.com

Listone Gazzetta: le quotazioni di tutti i giocatori al fantacampionatoTutti i valori dei giocatori acquistati a gennaio: Füllkrug il più costoso. Valutazione in costante crescita per i giovani Palestra, Bernasconi, Bartesaghi e Vergara ... msn.com

Juventus contro Napoli, Roma contro Milan. Questo weekend si affrontano 4 delle top 5, ma chi sta dando giocatori migliori al Fanta #Fanta #Fantaconsigli #JuventusNapoli #RomaMilan #fantacampionatogazzetta facebook