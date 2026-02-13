Cesenatico | Autovelox un’incasso record di 2,3 milioni nel 2025 45mila multe e fondi per la sicurezza stradale

A Cesenatico, nel corso del 2025, l’autovelox ha incassato oltre 2,3 milioni di euro, grazie a circa 45.000 multe spedite ai automobilisti che superano i limiti di velocità. La maggior parte di questa cifra deriva dalle sanzioni applicate lungo le strade più trafficate, dove il Comune ha scelto di intensificare i controlli per ridurre incidenti e pericoli. Un dato che ha suscitato polemiche tra chi chiede una maggiore attenzione alla sicurezza e chi invece critica l’eccessivo utilizzo delle multe come fonte di entrate. Un particolare che differenzia questa vicenda da altre città è il recente investimento di

Cesenatico, l'Autovelox Incassa 2,3 Milioni: Tra Finanze Comunali e Dibattito sulla Sicurezza Stradale. Cesenatico – Un autovelox installato sulla statale Adriatica ha generato entrate per 2.336.288 euro nel 2025 per il Comune di Cesenatico, grazie a 45.001 multe elevate. Il dispositivo, posizionato in un tratto di strada considerato a rischio, rappresenta una significativa fonte di finanziamento per le casse comunali, destinate a investimenti per il triennio 2026-2028. Un Tesoro per le Finanze Locali. L'autovelox di Cesenatico è diventato una componente importante del bilancio comunale. Nel corso del 2025, ha rilevato un numero elevato di infrazioni, contribuendo in modo sostanziale alle entrate del Comune.