Famiglia nel bosco Pro Vita attacca | Continua una persecuzione ideologica

Una famiglia coinvolta in una vicenda giudiziaria legata a una residenza nel bosco è finita sotto i riflettori dopo che la Corte d’Appello minorile ha deciso di rinviare il caso al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A commentare la situazione è stata un’associazione che si dedica alla tutela della vita e della famiglia, criticando quella che definisce come una persecuzione ideologica nei confronti della famiglia coinvolta.