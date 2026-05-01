Famiglia nel bosco Pro Vita attacca | Continua una persecuzione ideologica
Una famiglia coinvolta in una vicenda giudiziaria legata a una residenza nel bosco è finita sotto i riflettori dopo che la Corte d’Appello minorile ha deciso di rinviare il caso al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. A commentare la situazione è stata un’associazione che si dedica alla tutela della vita e della famiglia, criticando quella che definisce come una persecuzione ideologica nei confronti della famiglia coinvolta.
Nuovo intervento pubblico sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Dopo la decisione della Corte d’Appello minorile di rimettere la vicenda al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, arriva la dura presa di posizione di Pro Vita & Famiglia. La notizia è stata diffusa dall’Ansa.A parlare è.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco, l'avvocato attacca i servizi sociali | Tivù Verità
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