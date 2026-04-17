A Milano, presso la biblioteca comunale, è stata inaugurata una mostra dedicata a temi LGBTQ+ e al concetto di

L'esibizione, promossa da Agedi Milano, è stata aperta al pubblico lo scorso martedì 14 aprile e verrà ospitata, nell’ambito della Milano Art Week, fino al prossimo 24 aprile Mercoledì 22 aprile aprile, presso la Biblioteca comunale Oglio di Milano, la mostra lgbtq+ e gender fluid"" dedicherà.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, alla biblioteca comunale mostra lgbtq+ e "gender fluid" per bambini, Pro Vita e Famiglia: "Propaganda ideologica"

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Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Milano. Alla biblioteca comunale la mostra sulle famiglie arcobaleno, con il coinvolgimento dei bambini; Laura Pausini scimmiotta sul palco la Vergine Maria?.