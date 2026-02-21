Famiglia nel bosco Pro Vita | I bambini tornino subito a casa intervenga il ministro Nordio
Una famiglia è stata trovata nel bosco con tre bambini, suscitando preoccupazione tra le associazioni. Pro Vita & Famiglia chiede che i minori vengano portati subito a casa, denunciando l’assenza di controlli adeguati. L’associazione invita il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a intervenire rapidamente. La richiesta arriva dopo che i tecnici sociali hanno verificato che i bambini vivono in condizioni difficili. La situazione rimane sotto attenta osservazione.
Nuovo intervento pubblico sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. A sollecitare il rientro immediato dei tre minori con i genitori è l’associazione Pro Vita & Famiglia, che chiede un intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Secondo quanto dichiarato da Pro Vita, sarebbero 92 i giorni di distacco dai genitori. L’associazione parla di «situazione drammatica» e richiama il contenuto del messaggio della madre, Catherine Birmingham, indirizzato alle tutrici, nel quale si fa riferimento a uno stato di sofferenza, ansia e a disturbi comportamentali manifestati dai minori. «Cosa aspettano ancora i servizi sociali a capire che la salute e il benessere dei minori hanno l’assoluta priorità e che questo benessere passa necessariamente per un ricongiungimento con la famiglia?», si legge nella nota diffusa da Pro Vita & Famiglia, che cita anche le parole della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni, la quale ha espresso «viva preoccupazione per la situazione dei tre bambini» e l’auspicio di un ritorno al più presto con i genitori.🔗 Leggi su Chietitoday.it
