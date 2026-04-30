I bambini del bosco restano nella casa famiglia improcedibile il reclamo dei genitori Dovrà decidere il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni ha respinto il ricorso dei genitori riguardante i bambini del bosco di Palmoli, stabilendo che i minori devono rimanere nella casa famiglia. La decisione è definitiva e non è stato possibile procedere con l’impugnazione. La questione, che ha suscitato discussioni pubbliche, aveva visto coinvolgimenti di diverse parti, tra cui rappresentanti politici e associazioni. Ora spetta ai giudici emettere un’ulteriore determinazione sulla tutela dei minori.

Dopo i ricorsi, polemiche, l’intrusione della politica, è arrivata la tanto attesa decisione dei giudici sulla famiglia del bosco di Palmoli. I bambini – due gemellini e una sorella più grande – restano nella casa famiglia da dove si trovano dal 25 novembre scorso quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale a madre e padre. L’ennesimo tassello della vicenda giudiziaria cominciata ormai oltre cinque mesi fa lo ha messo la Corte d’Appello dell’Aquila che respinge l’ulteriore reclamo della famiglia ritenendolo ‘improcedibile’ e rimandando la decisione al Tribunale dei minorenni. “I genitori – sono le parole dell’avvocato Marco Femminella alla Tgr Abruzzo – hanno risposto a tutte le istanze, dalla casa alla socializzazione, dall’educazione alla salute.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I bambini del bosco restano nella casa famiglia, “improcedibile” il reclamo dei genitori. Dovrà decidere il Tribunale per i minorenni Notizie correlate Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori: i tre bambini restano nella casa famiglia di VastoLa Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco' di Palmoli, Marco Femminienella e Danila... Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso dei genitori: i bambini restano in casa famigliaLa Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli (Chieti), Marco Femminiella e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; I genitori della famiglia nel bosco non idonei. Ma i consulenti della coppia attaccano: Perizia piena di errori; Famiglia nel bosco, la perizia che gela Catherine e Nathan: Incapaci di fare i genitori; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa. 'Reclamo improcedibile', i bimbi del bosco restano in casa famigliaI 'bambini del bosco' restano nella casa famiglia. L'ennesimo tassello della vicenda giudiziaria cominciata ormai oltre cinque mesi fa lo mette la Corte d'Appello dell'Aquila che respinge l'ulteriore ... ansa.it I bambini del bosco restano nella casa famigliaI tre bambini della 'famiglia nel bosco' restano nella casa famiglia di Vasto, dove si trovano dal 20 novembre 2025 e dove dal 6 marzo non può più vivere con loro la madre, come previsto da un'ordinan ... ansa.it Sassari, investì e uccise un 78enne: omicidio stradale, condannato un sassarese Dovrà scontare un anno di reclusione, prevista una provvisionale di 10mila euro - facebook.com facebook Non vuole comunisti e gay in cucina, chef condannato per discriminazione. Dovrà risarcire alla Cgil del Trentino una somma pari a 6.000 euro #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com