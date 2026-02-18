Mamma Catherine scrive una lettera in inglese alle assistenti sociali, accusandole di aver danneggiato e intimidito i suoi figli. La donna ha utilizzato il suo telefono per esprimere il suo sdegno, rivolgendosi direttamente a Maria Luisa e Marika. In questa comunicazione, denuncia che le decisioni delle assistenti sociali stanno mettendo a rischio il benessere della sua famiglia e che i bambini sono stati sottoposti a pressioni che non comprendono.

Palmoli – La lettera è in inglese, dear Maria Luisa e Marika. Il testo digitato sulla tastiera dello smartphone. Uno sfogo dal silenzio, nella casa protetta di Vasto. E un atto di resistenza: l'ennesimo. Catherine Birmingham vive nella stessa comunità dei tre figli di 6 e 8 anni da quando il giudice ha sospeso la potestà genitoriale a lei e al marito Nathan Trevallion. Era il 20 novembre scorso. Il messaggio, agli atti del tribunale per i minorenni dell’Aquila, è stato reso pubblico dal quotidiano abruzzese Il Centro: " Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l'ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco, la lettera d’accusa di mamma Catherine alle assistenti sociali: “State distruggendo e bullizzando i miei figli”

Famiglia del bosco, la lettera d’accusa di mamma Catherine alle assistenti sociali: “State distruggendo e facendo bullizzare i miei figli”Mamma Catherine ha scritto una lettera alle assistenti sociali, accusandole di distruggere la sua famiglia e di far bullizzare i figli.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine furiosa: “State distruggendo i miei figli”Catherine, madre di tre bambini, ha scritto una lunga lettera di rabbia e accusa, lasciata negli atti di un procedimento legale, dopo aver visto i figli in condizioni di evidente trascuratezza nel bosco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.