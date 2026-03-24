Nel video si vede la famiglia durante un picnic, poco prima di un nuovo incontro con gli avvocati che seguono la vicenda giudiziaria. Un momento di apparente tranquillità, mentre i tre bambini restano in una casa famiglia a Vasto e la loro mamma è ancora lontana da loro. In collegamento con la trasmissione, l’inviato ha raccontato: «Ho visto Catherine sorridere, ho visto la normalità di una famiglia, ho trovato dei genitori non rassegnati ma tranquilli». Nel corso della trasmissione è stata riletta anche la lettera del padre di Nathan, il nonno dei bambini. L’uomo ricorda la visita fatta in Italia e descrive così i piccoli della famiglia del bosco: «Mi hanno mostrato la loro fattoria e, a 80 anni, ho trovato la forza di stare al passo con loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, Catherine: «Non voglio più litigare con nessuno: ho detto sì a tutto, adesso non vedo l’ora di poter riabbracciare i miei figli»

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