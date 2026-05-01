Sabato 2 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Famalicão e Benfica. La squadra ospite ha ottenuto un posizionamento solido in classifica grazie a tre risultati positivi nelle ultime gare, tra cui una vittoria nello scontro diretto contro lo Sporting. Questa serie di successi ha consentito alle Aquile di salire al secondo posto, lasciando i rivali più vicini con passi falsi inattesi. Le formazioni e le quote sono già disponibili per analizzare le possibili scommesse.

Sembrava davvero impossibile che il Benfica potesse giocare la prossima Champions League e invece le ultime tre partite hanno proiettato le Aquile al secondo posto solitario, complice la vittoria nello scontro diretto con lo Sporting e due passi clamorosi e inattesi dei leoni biancoverdi. Mancano solo tre partite, la squadra di Mourinho ha due punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Famalicão-Benfica (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria di misura delle Aquile?

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