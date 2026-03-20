Benfica-Vitoria Guimarães sabato 21 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria con diversi gol per le Aquile?

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 19:00 si affrontano Benfica e Vitoria Guimarães in una partita valida per il campionato portoghese. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i pronostici sono al centro delle discussioni tra gli appassionati. La sfida si presenta come un’occasione importante per le Aquile, che potrebbero conquistare una vittoria con diversi gol.

Siamo arrivati al tratto finale del campionato portoghese, che porterà tante emozioni e decreterà la squadra campione: il Benfica ha possibilità tendenti allo zero di fare festa a fine stagione ma lotta per un obiettivo molto importante come il secondo posto, che garantirebbe la possibilità di giocare i prossimi preliminari di Champions. Le Aquile hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Vitoria Guimarães (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria con diversi gol per le Aquile? Articoli correlati Benfica-Vitoria Guimarães (sabato 21 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Encarnados chiamati a centrare un altro successoSiamo arrivati al tratto finale del campionato portoghese, che porterà tante emozioni e decreterà la squadra campione: il Benfica ha possibilità... Arouca-Benfica (sabato 14 marzo 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile vincenti con diversi gol?Il Benfica è riuscito a raddrizzare un Clasico che sembrava compromesso: il Porto ha fatto una figura decisamente migliore delle Aquile per una parte... Una selezione di notizie su Benfica Vitoria Guimar es sabato 21... Temi più discussi: Vitória Guimarães - Benfica Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Rui Costa challenges CD ruling as Benfica seek José Mourinho for Vitória Guimarães; Benfica face Vitória de Guimarães as João Rego becomes latest absentee; Bah 'to start' for Benfica against Vitória de Guimarães as Dedic is suspended. Benfica vence por 3-0 o Vitória de Guimarães (vídeo)Um golo de Jonas, logo aos 13 minutos, permitiu ao Benfica adiantar-se no marcador, tendo Ola John, aos 54, e Gaitán, aos 89, ampliado a contagem e conferido uma vitória tranquila à equipa comandada ... tsf.pt Benfica agrava crise com empate frente ao Vitória SC. Águias a 11 pontos do SportingDepois do desaire nos descontos em casa do líder Sporting, o Benfica regressou ao Estádio da Luz para receber o Vitória de Guimarães. Para este encontro, e ainda sem Jorge Jesus no banco, os ... tsf.pt