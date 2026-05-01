Falso per evitare 9.000€ di tasse | 61enne denunciata a Reggio Emilia

A Reggio Emilia una donna di 61 anni è stata denunciata per aver presentato una denuncia falsa, con l’obiettivo di evitare il pagamento di circa 9.000 euro di tasse. La polizia ha verificato che la segnalazione non corrispondeva a fatti reali, portando così alla sua denuncia per simulazione di reato. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla donna.

? Cosa sapere Reggio Emilia, donna di 61 anni denunciata per simulazione di reato dopo falsa denuncia.. Il tentativo serviva a evitare il pagamento di 8.993 euro di tasse sui brevetti.. A metà aprile, una sessantunenne di Reggio Emilia ha tentato di ingannare le forze dell’ordine denunciando il ritrovamento fortuito di documenti fiscali a lei ignoti, finendo per essere accusata di simulazione di reato dai Carabinieri. La vicenda, che ha coinvolto la stazione locale dei Carabinieri, si è snodata attraverso una serie di incongruenze rilevate dagli investigatori dopo la denuncia sporta dalla donna. La sessantunenne aveva riferito di aver trovato casualmente in casa propria una dichiarazione dei redditi a lei intestata, sostenendo con fermezza di non aver mai richiesto tale documento e di non conoscere l’autore della compilazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso per evitare 9.000€ di tasse: 61enne denunciata a Reggio Emilia Notizie correlate Finge il furto d’identità per non pagare le tasse. Denunciata una 61enneHa provato a mettere in atto una goffa messinscena, nel tentativo di disconoscere una dichiarazione dei redditi che la obbligava al pagamento di... Reggio Emilia, disconosce dichiarazione redditi per non pagare le tasseReggio Emilia, 30 aprile 2026 – Avrebbe dichiarato falsamente di aver trovato documenti fiscali a lei ignoti. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reggio Emilia, voti modificati dopo una verifica: indagate due prof; 'Voti modificati dopo una verifica', indagate due prof a Reggio Emilia; Modificati i voti degli studenti. Due professoresse indagate; Al Museo Diocesano la presentazione dell’opera Falso, ma vero. Crisi dell’originale e ricerca del vero. Chi è stato il top scorer di Reggio Emilia nella vittoria contro Tortona Mettiti alla prova nel quiz settimanale su MyLba per guadagnare punti e vincere fantastici premi in palio https://bit.ly/QuizGD29 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Inala frutta secca, bimba di 18 mesi salvata a Reggio Emilia. “Ecco a quale cibi fare attenzione” x.com