Reggio Emilia disconosce dichiarazione redditi per non pagare le tasse

A Reggio Emilia, un individuo ha dichiarato di aver trovato documenti fiscali di cui non aveva conoscenza, tentando così di sottrarsi al pagamento delle tasse. La vicenda è stata scoperta dalle autorità, che stanno accertando la veridicità delle dichiarazioni e le eventuali responsabilità. L’indagine riguarda le modalità con cui sono state presentate le dichiarazioni dei redditi e le eventuali conseguenze legali per l’individuo coinvolto.

Reggio Emilia, 30 aprile 2026 – Avrebbe dichiarato falsamente di aver trovato documenti fiscali a lei ignoti. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe orchestrato una messinscena per disconoscere una dichiarazione dei redditi che la obbligava al pagamento di quasi novemila euro di tasse. Ed è stata denunciata dai carabinieri di Reggio Emilia per simulazione di reato. Nei guai una donna di 61 anni, che a metà aprile si è presentata in caserma per sporgere querela, sostenendo di aver trovato casualmente nella sua abitazione una dichiarazione dei redditi (modello Persone Fisiche 2022) a lei intestata, ma affermava con decisione di non averla mai richiesta, di non conoscere chi l'avesse compilata e di ignorare totalmente l'esistenza di quel documento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, disconosce dichiarazione redditi per non pagare le tasse Notizie correlate Leggi anche: Tasse e dichiarazione dei redditi: tutte le nuove scadenze e i bonus da non perdere per proteggere il tuo stipendio nel 2026 Dichiarazione dei redditi 2026, arriva il 730 precompilato. Come cambiano le detrazioni e le scadenzeCon l’arrivo della primavera prende slancio anche il periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi. Altri aggiornamenti Reggio Emilia, voti modificati dopo una verifica: indagate due profPer?una ragazza si è passati da 6 a 3+, per un altro da 10-?a 7,5. Quel voto ha fatto rimandare a settembre uno studente ... tgcom24.mediaset.it Reggio Emilia, Gasparri: presentata interrogazione dopo dichiarazioni procuratore capoReggio Emilia, Gasparri: presentata interrogazione dopo le dichiarazioni del procuratore capo Calogero Gaetano Paci riportate il 24 gennaio dal quotidiano il Giornale e riferentesi all’intervista ... blitzquotidiano.it