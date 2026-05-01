Falsi carabinieri e parente nei guai altri due episodi di tentata truffa

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella media Valtenna si sono verificati due nuovi tentativi di truffa, questa volta legati a falsi carabinieri e a un parente che si presenta come tale. Le autorità hanno diffuso un appello alla popolazione per prestare attenzione a eventuali persone o situazioni sospette. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a invitare i cittadini a mantenere alta la guardia per evitare raggiri e frodi.

Ancora allerta truffe nella media Valtenna, le istituzioni e le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione nei confronti di persone o situazioni ritenute sospette. Negli ultimi due giorni è tornata a ‘minacciare’ la tranquillità quotidiana di persone fragili, anziane o che vivono sole, la truffa dei ‘ falsi carabinieri e del congiunto arrestato’, in poche ore il passa parole ha spinto anche diversi comuni a lanciare un allarme attraverso i canali istituzionali. Gli episodi segnalati raccontano di un sistema ormai consolidato: la persona anziana viene chiamata al telefono, presentandosi come carabinieri o agenti di polizia, avvisano che un congiunto diretto, molto spesso un figlio, a seguito di un incidente stradale rischia il carcere e serve del denaro per evitare questa possibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

falsi carabinieri e parente nei guai altri due episodi di tentata truffa
© Ilrestodelcarlino.it - Falsi carabinieri e parente nei guai, altri due episodi di tentata truffa

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Video Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Notizie correlate

“Deve pagare o sua figlia finisce nei guai”, ma alla porta trova due carabinieri: trentenne arrestato per tentata truffaPensava di trovarsi davanti una donna sola, spaventata, pronta a pagare pur di “salvare” la figlia da presunti guai giudiziari.

Firenze: tentata truffa dei falsi carabinieri. Anziana si ribella. I due scappano: bloccati dai militari veri in sull’A1FIRENZE – Truffa del falso carabiniere: la vittima, una donna di 71 anni, reagisce e il suo allarme porta all’arresto di due uomini, inseguiti e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Falsi carabinieri e parente nei guai, altri due episodi di tentata truffa; Ci dia i gioielli, sono il bottino di una rapina: due finti carabinieri napoletani arrestati a Cagliari; Roma, truffe agli anziani e falsi incidenti stradali con richieste di risarcimento: 5 arresti. Un altro preso a Perugia; L'allarme truffe non si ferma: donna stordita e derubata in casa.

Identità false, vendite inesistenti, parenti in difficoltà: truffe on line per decine di migliaia di euro, è allarmeIdentità false, vendite inesistenti, parenti in difficoltà: truffe on line per decine di migliaia di euro, è allarme - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it

falsi carabinieri e parenteRoma, truffe agli anziani e falsi incidenti stradali con richieste di risarcimento: 5 arresti. Un altro preso a PerugiaI carabinieri hanno sgominato una banda responsabile di 13 raggiri con base a Casoria, nel napoletano. Un altro truffatore è stato invece bloccato dai vigili urbani a Perugia ... roma.corriere.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.