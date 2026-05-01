Nella media Valtenna si sono verificati due nuovi tentativi di truffa, questa volta legati a falsi carabinieri e a un parente che si presenta come tale. Le autorità hanno diffuso un appello alla popolazione per prestare attenzione a eventuali persone o situazioni sospette. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a invitare i cittadini a mantenere alta la guardia per evitare raggiri e frodi.

Ancora allerta truffe nella media Valtenna, le istituzioni e le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione nei confronti di persone o situazioni ritenute sospette. Negli ultimi due giorni è tornata a ‘minacciare’ la tranquillità quotidiana di persone fragili, anziane o che vivono sole, la truffa dei ‘ falsi carabinieri e del congiunto arrestato’, in poche ore il passa parole ha spinto anche diversi comuni a lanciare un allarme attraverso i canali istituzionali. Gli episodi segnalati raccontano di un sistema ormai consolidato: la persona anziana viene chiamata al telefono, presentandosi come carabinieri o agenti di polizia, avvisano che un congiunto diretto, molto spesso un figlio, a seguito di un incidente stradale rischia il carcere e serve del denaro per evitare questa possibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falsi carabinieri e parente nei guai, altri due episodi di tentata truffa

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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