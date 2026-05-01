Fallisce il colpo al bancomat della banda del buco che ripiega su prosciutti e culacce

Da ilpiacenza.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, una banda ha tentato di svaligiare un bancomat in via Colombo senza successo. Dopo aver fallito nel furto, i malviventi si sono concentrati su un negozio vicino, arraffando prosciutti e culacce di prosciutto crudo. Non ci sono state altre azioni da parte dei ladri e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Banda del buco in azione nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in via Colombo: non riuscendo ad arrivare al bancomat hanno messo le mani su culacce e prosciutti crudi del negozio accanto. L'allarme alle centrali operative di Metronotte Piacenza e Sicuritalia-Ivri è scattato attorno all'1.30.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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