Fallisce il colpo al bancomat della banda del buco che ripiega su prosciutti e culacce

Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, una banda ha tentato di svaligiare un bancomat in via Colombo senza successo. Dopo aver fallito nel furto, i malviventi si sono concentrati su un negozio vicino, arraffando prosciutti e culacce di prosciutto crudo. Non ci sono state altre azioni da parte dei ladri e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Banda del buco in azione nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio in via Colombo: non riuscendo ad arrivare al bancomat hanno messo le mani su culacce e prosciutti crudi del negozio accanto. L'allarme alle centrali operative di Metronotte Piacenza e Sicuritalia-Ivri è scattato attorno all'1.30.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Fanno esplodere il bancomat, ma il colpo fallisce: banda in fuga a mani vuote Banda del buco in azione nell'ufficio postale: ma scatta l'allarme e il furto fallisceCEGLIE MESSAPICA - Furto fallito nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile, nell'ufficio Postale di via Don Guanella a Ceglie Messapica dove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Marina di Ravenna, puntano l’auto dei turisti ma il colpo fallisce: denunciata coppia; Ladro di biciclette ubriaco fallisce il colpo, si infuria e ne rompe quattro; Nocera Inferiore, ladri provano assalto a Banca Sella ma il colpo fallisce; Un posto al sole, le anticipazioni del 22 aprile 2026: Greta fallisce. Perugia, fallisce il colpo al Postamat. In auto con l'esplosivo ma un cittadino-detective scopre la bandaStavolta il colpo con la tecnica della marmotta a un altro Postamat, non è neanche iniziato. Merito di un cittadino che ha visto due auto sospette e ha chiamato le forze dell’ordine. Arnesi per lo ... ilmessaggero.it Busto Arsizio, ladri troppo rumorosi: si svegliano i proprietari, fallisce il colpo notturno in negozioBusto Arsizio (Varese), 12 marzo 2026 – Pensavano di avere la strada libera e di poter svuotare il negozio nel cuore della notte, ma il loro piano è crollato in pochi minuti. Due ladri tunisini sono ... ilgiorno.it Latina: sfonda la vetrina del bar, ma il furto fallisce Il malvivente, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe agito da solo e con il volto travisato, è riuscito a penetrare all’interno del locale con l’obiettivo di asportare il registratore di cassa. Tuttavia, il suo piano - facebook.com facebook Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #30aprile: #Concordato, rinvio al 31 ottobre. #Pagamenti #Pa, addio ai ritardi fuori legge, via la procedura #Ue. #Balneari, fallisce il blitz della #Lega per prorogare le #concessioni. #buonalettura #primapagi x.com