Calcio Eccellenza Il Faenza senza alternative | espugnare il Mazza | Ma fare i playout con 42 punti è singolare

Nel campionato di calcio di Eccellenza, il Faenza si trova costretto a vincere nell’ultimo turno per evitare i playout. La partita si svolgerà domenica alle 15 al campo Mazza, e il team deve ottenere i tre punti per mantenere la categoria senza dover ricorrere a spareggi. La squadra si presenta senza alternative, consapevole dell’importanza di questa sfida decisiva.

Non ci sono alternative. Per evitare i playout, nell’ultimo turno del campionato di Eccellenza in programma domenica alle 15.30, il Faenza dovrà espugnare il ‘Mazza’ di Ferrara e sperare che qualcuna fra Comacchiese, Sanpaimola e Osteria Grande perdano o non vicano. Marco Borini, 35 anni, ha vestito diverse volte la fascia di capitano, confermandosi elemento importante e dimostrando grande duttilità tattica nel ruolo di centrale ed esterno difensivo. Borini, qual è lo stato dell’arte dopo il ko interno col Pietracuta? "Arrivavamo da sei risultati utili consecutivi come anche il Pietracuta del resto. È stata una partita sotto tono da parte nostra, mentre gli avversari hanno giocato meglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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