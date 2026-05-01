Faenza a caccia di un’impresa | E’ durissima | Non verremo al Mazza con la testa ai playout

A metà dicembre, prima della pausa natalizia, una partita tra Faenza e una squadra di seconda divisione ha regalato emozioni intense. La Spal è riuscita a ottenere un pareggio in pieno recupero grazie a un gol di Carbonaro, mentre Faenza cercava di conquistare un risultato importante. La squadra locale ha affrontato l’incontro con entusiasmo, ma la gara si è conclusa con un punto a testa.

A metà dicembre, subito prima del giro di boa, alla Spal servì una zampata di Carbonaro per acciuffare il pareggio in pieno recupero sul campo di un Faenza che pregustava l’impresa. Dopo un buon girone di andata, il club romagnolo si ritrova con un piede e mezzo in zona playout e la prospettiva di dover espugnare lo stadio Mazza per centrare la salvezza senza passare per gli spareggi. E potrebbe addirittura non bastare. Nicola Cavina, direttore sportivo, allenatore e anima del Faenza, è consapevole di essere di fronte a una missione molto difficile da compiere, ma in cuor suo sogna di brindare alla salvezza a Ferrara, davanti a una cornice di pubblico che coi dilettanti non c’entra davvero nulla.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Faenza a caccia di un’impresa: "E’ durissima": "Non verremo al Mazza con la testa ai playout" Notizie correlate Leggi anche: Calcio Eccellenza. Il Faenza senza alternative: espugnare il Mazza: "Ma fare i playout con 42 punti è singolare» Leggi anche: Lo scempio di Pamela, testa rubata al cadavere: “Lapide manomessa e viti asportate, caccia ai profanatori”. La famiglia: “Violenza atroce” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quello che c’è da sapere sui biglietti di SPAL-Faenza di domenica 3 maggio; Faenza, dai corsi di grammatica ai video sui social, la passione di Fabrizio ‘Caveja’ Barnabè per il romagnolo: È una lingua ancora viva, che ci riporta con i piedi per terra; Elezioni, i progetti di Miccoli per Faenza: Casse di espansione, pattuglie in città e manutenzione programmata delle strade; Il Savarna a caccia di un posto al sole Savio, bastano 2 punti. Faenza is chasing a feat: It's incredibly tough. We won't be coming to the Mazza stadium with the play-offs in mind.To avoid relegation, the Romagna team must beat Spal at home. Coach Cavina: The white and blues have changed gear. ... sport.quotidiano.net Caccia al tesoro in bicicletta a Faenza: sfida a squadre per una buona causaTorna domenica 19 aprile a Faenza la caccia al tesoro in bicicletta Due ruote meglio di niente, organizzata dall’associazione Pedalare per chi non può ... ravennanotizie.it SEI DI FAENZA SE... - facebook.com facebook