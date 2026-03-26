Una vicenda tremenda ha scosso una comunità della bergamasca, dove si è verificato un grave atto di profanazione. La famiglia della vittima ha denunciato che la testa di una persona deceduta è stata asportata dal cadavere, mentre la lapide è stata manomessa e alcune viti sono state rimosse. La polizia sta cercando di individuare i responsabili di questo gesto considerato un atto di violenza atroce.

Strozza (Bergamo) – Una vicenda agghiacciante, da film dell’orrore. Una comunità e una valle sotto choc. La tranquillità di Strozza, piccolo comune della Valle Imagna di poco più di mille abitanti, è stata scossa in queste ore da una notizia sconvolgente e da una scoperta macabra. La tomba di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, i l 52enne Gianluca Soncin, è stata profanata. La scoperta lunedì. Il corpo della ragazza, ora sotto sequestro, doveva essere trasferito dal cimitero del paese valdimagnino alla cappella di famiglia. Ma la bara è stata trovata manomessa dagli operai dell’impresa di onoranze funebri (la lapide era danneggiata e le viti risultavano asportate): all’interno è stato trovato il cadavere decapitato, la testa asportata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scempio di Pamela, testa rubata al cadavere: “Lapide manomessa e viti asportate, caccia ai profanatori”. La famiglia: “Violenza atroce”

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