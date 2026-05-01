Cesc Fabregas ha commentato pubblicamente l’esperienza vissuta al Chelsea sotto la guida di Antonio Conte, affermando che nessuno gli ha fatto soffrire come lui durante il periodo trascorso in Inghilterra. Prima della partita tra Como e Napoli, il centrocampista ha parlato della sua permanenza nel club e del rapporto con l’ex allenatore. Le sue parole sono state riportate da diverse fonti sportive.

? Cosa sapere Fabregas commenta l'esperienza al Chelsea con Antonio Conte prima del Como-Napoli di sabato.. Il tecnico spagnolo applica i metodi di allenamento ricevuti a Stamford Bridge al Como.. Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, affronterà il Napoli di Antonio Conte questo sabato alle ore 18:00 allo Stadio Sinigaglia, evocando i duri insegnamenti ricevuti durante l’esperienza londinese tra il 2016 e il 2018. In occasione della conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio, il numero uno della squadra lombarda ha voluto riflettere sul legame professionale che lo ha unito al misterer napoletano quando entrambi facevano parte del Chelsea. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabregas sul Conte: “Nessuno mi ha fatto soffrire come lui al Chelsea

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