Fabregas ricordi quando ti allenava Conte? Nessuno mi faceva soffrire così

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Como, in vista della partita contro il Napoli, ha ricordato i due anni trascorsi come giocatore sotto la guida di Antonio Conte al Chelsea. Ha affermato che nessuno gli ha fatto soffrire come l’allenatore italiano. La sfida si svolgerà nei prossimi giorni, e il commento del tecnico riguarda il suo passato professionale. La dichiarazione è stata fatta alla vigilia dell’incontro di campionato.

Il tecnico del Como, alla vigilia della sfida di campionato con il Napoli, ricorda i due anni passati da giocatore sotto la guida di Antonio Conte al Chelsea.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fabregas, ricordi quando ti allenava Conte? "Nessuno mi faceva soffrire così"

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