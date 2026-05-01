Fabiano Sterlacchini | In Aprilia abbiamo il difetto di non crederci abbastanza Manca ancora qualcosa

Fabiano Sterlacchini ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione di Aprilia, sottolineando che la squadra ha ancora margini di miglioramento e che c’è bisogno di maggiore fiducia. Ha parlato del percorso intrapreso, delle sfide legate alla gestione dell’ansia e delle decisioni prese durante le competizioni. Inoltre, ha toccato aspetti legati alla strategia tecnica, al ruolo dei membri del team e alle prospettive future.

Fabiano Sterlacchini racconta a Fanpage.it il viaggio nel cuore di Aprilia: dalla gestione dell’ansia alle scelte in gara, passando per tecnica, uomini e futuro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Massimiliano Novelli scomparso da Rieti, i famigliari: “Abbiamo la sensazione che non sia stato cercato abbastanza”I famigliari di Massimiliano Novelli chiedono che resti alta l'attenzione sulla sua scomparsa e che le ricerche non si fermino. Leggi anche: Motogp, Sterlacchini (Aprilia): “Ci sono i presupposti per competere” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP 2026. GP di Spagna. Fabiano Sterlacchini: Aprilia favorita? Sei debole se pensi di essere forte. Jerez? Esame superato, non con 10, ma con 8; MotoGP, Sterlacchini: Aprilia favorita? Se pensi di essere forte, sei debole; MotoGP, Sterlacchini: Aprilia ha i presupposti per confermarsi in tutte le gare; Aprilia in pista a Jerez con la MotoGP 850, Sterlacchini: C’è un nuovo software, anche per la gestione della cambiata. Il motore? Più o meno definitivo. Aprilia in pista a Jerez con la MotoGP 850, Sterlacchini: C’è un nuovo software, anche per la gestione della cambiata. Il motore? Più o meno definitivoAprilia è arrivata ultima alla sfilata con le MotoGP da 850. Il che, come ci ha spiegato Fabiano Sterlacchini, non è necessariamente un male. Ecco com’è fatta la prossima bestia nera e cosa possiamo a ... mowmag.com Motogp, Sterlacchini (Aprilia): Ci sono i presupposti per competereAprilia leader del mondiale con Bezzecchi e Martin, anche a Jerez, su un tracciato sfavorevole, una grande prestazione. Il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini ammette: Possiamo competere per tutto ... sport.quotidiano.net A fine giornata, il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini ha fatto luce su presente e futuro della RS-GP. - facebook.com facebook #MotoGP #SpanishGP Inerente il problema occorso a Jorge Martin nella Sprint, il comunicato Aprilia riporta queste parole di Fabiano Sterlacchini: "Per quanto riguarda Jorge, abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanz x.com