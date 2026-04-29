Nel mondiale di MotoGP, Aprilia ha partecipato con il suo pilota a Jerez, dove sono stati evidenziati segnali positivi. Nei primi tre gran premi della stagione, la squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti apparizioni. Il rappresentante del team ha dichiarato che ci sono le basi per continuare a competere a livelli più alti. La stagione prosegue con aspettative di miglioramenti nelle prossime gare.

Bologna, 29 aprile 2026 – E’ arrivata Aprilia e la conferma c’è stata a Jerez. Se nei primi tre gp si poteva pensare a tracciati favorevoli, tutti extraeuropei, al ritorno nel vecchio continente la RS-GP ha ottenuto un ottimo secondo posto con Marco Bezzecchi a Jerez, battuto solo da Alex Marquez su Ducati Gresini, in un risultato complessivo che ha visto quattro moto venete nei primi sei posti considerando anche Jorge Martin, Ai Ogura e Raul Fernandez. Se c’era bisogno di una conferma sulla competitività di Aprilia è arrivata, e a questo vanno aggiunte anche le dichiarazioni di Marc Marquez dopo la gara ‘per ora non abbiamo il livello per parlare di titolo’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Sterlacchini (Aprilia): “Ci sono i presupposti per competere”

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