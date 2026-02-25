Massimiliano Novelli scomparso da Rieti i famigliari | Abbiamo la sensazione che non sia stato cercato abbastanza

La scomparsa di Massimiliano Novelli da Rieti ha sollevato preoccupazioni tra i familiari, che accusano le forze dell’ordine di aver dedicato troppo poca attenzione alle sue tracce. La famiglia riferisce di aver segnalato più volte la sua assenza, ma non ha ancora visto risultati concreti nelle indagini. La tensione cresce mentre si attendono nuovi sviluppi e si intensificano le ricerche nella zona.