Massimiliano Novelli scomparso da Rieti i famigliari | Abbiamo la sensazione che non sia stato cercato abbastanza
La scomparsa di Massimiliano Novelli da Rieti ha sollevato preoccupazioni tra i familiari, che accusano le forze dell’ordine di aver dedicato troppo poca attenzione alle sue tracce. La famiglia riferisce di aver segnalato più volte la sua assenza, ma non ha ancora visto risultati concreti nelle indagini. La tensione cresce mentre si attendono nuovi sviluppi e si intensificano le ricerche nella zona.
I famigliari di Massimiliano Novelli chiedono che resti alta l'attenzione sulla sua scomparsa e che le ricerche non si fermino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l’ultima telefonata all’amico: “Mi sono perso nel bosco”
Massimiliano Novelli scomparso da Cantalice, l’ultima cella telefonica alla fermata del busMassimiliano Novelli è scomparso il 19 dicembre 2025 a Cantalice.