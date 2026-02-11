Daria Bignardi | Cime tempestose non ci insegna che l’amore salva ma che può distruggerci

Questo articolo su Cime tempestose è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. L’ho fatto: ho riletto Cime tempestose. Ricordavo un romanzo d’amore, ho trovato un romanzo sulla dipendenza, una delle storie più tossiche della letteratura occidentale. Heathcliff e Catherine non si amano: si infestano. Sono due organismi che condividono lo stesso sistema nervoso: non cercano l’altro per stare meglio, ma per continuare a stare male insieme. Heathcliff cresce come un animale abbandonato, Catherine come una ragazza brillante che capisce troppo presto che l’intelligenza non basta per sopravvivere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La passione di Heathcliff e Cathy si accende e brucia come un incendio che non si può spegnere.

Daria Bignardi commenta la recente riduzione di pena di Alaa Faraj, un giovane libico accusato di scafismo a soli 19 anni, per il suo coinvolgimento in un’operazione nel Mediterraneo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

