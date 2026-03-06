Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia del 2026, Charles Leclerc ha concluso in prima posizione, seguito da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Pierre Piastri si è piazzato in sesta posizione, davanti a George Russell e Antonelli. La sessione ha visto vari piloti impegnati nelle loro prove, con alcune auto che hanno registrato tempi più competitivi rispetto ad altre.

Uno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota della scuderia di Maranello ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione, con una SF-26 che, zitta zitta, sembra avere approcciato in maniera positiva al nuovo campionato. Il monegasco ha messo a segno un buon 1:20.267 con le gomme medie precedendo per quasi mezzo secondo il suo vicino di box Lewis Hamilton che ha chiuso in 1:20.763 a 469 millesimi. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 522 millesimi, subito davanti al nuovo compagno di scuderia, Isack Hadjar a 820. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e Antonelli

