F1 risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026 | Russell in vetta davanti a Antonelli e Norris 5° Leclerc 6° Hamilton

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, il pilota ha conquistato il miglior tempo, precedendo di poco i suoi diretti avversari. Al secondo posto si è classificato un altro pilota, seguito da un terzo concorrente. Quinto e sesto si sono posizionati rispettivamente un altro pilota di punta e un veterano del campionato, con alcune differenze di tempi tra loro.

George Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Mercedes ha messo a segno il tempo di 1:31.666, con 26 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia, Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare un 1:31.692. Terza posizione per Lando Norris (McLaren) in 1:31.798 a 132 millesimi, quarta per Oscar Piastri, che chiude in 1:31.865 a 199 millesimi. Quinto Charles Leclerc in 1:31.955 a 289 millesimi da Russell, mentre Lewis Hamilton è sesto in 1:32.040 a 374. Settimo Max... 🔗 Leggi su Oasport.it

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La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook

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