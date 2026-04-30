Gp Miami 2026 tutti gli orari del weekend Vasseur | Novità nell’aerodinamica

La stagione di Formula 1 si appresta a tornare con il Gran Premio di Miami, previsto nel weekend, con orari ufficiali e dettagli sugli appuntamenti. Vasseur ha annunciato alcune modifiche nell’aerodinamica delle vetture, specificando le novità introdotte sulla Ferrari. I preparativi sono in corso e il circuito sarà teatro di nuove sfide, mentre gli appassionati attendevano con curiosità l’evento che riaccenderà l’interesse per il campionato.

La Formula 1 è pronta a ripartire e lo farà da Miami: tutti gli orari del weekend e le novità annunciate da Vasseur sull’aerodinamica della Ferrari Il rombo dei motori è pronto a farsi sentire, ancora una volta. Dopo una lunga pausa, la Formula 1 è pronta a dominare il prossimo weekend e stavolta sono molte le novità da raccontare rispetto a come c’eravamo lasciati. In America sono previste due sessioni di qualifiche, di cui la prima si disputerà alle 22:30 di venerdì 1 e riguarderà la sprint. Poi si azzereranno i piazzamenti e si procederà con i tempi validi per lo schieramento del Gp della domenica, alle ore 22:00 italiane di sabato 2. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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