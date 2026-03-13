Sabato 14 marzo si svolgerà la seconda giornata del Gran Premio di Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. In programma ci sono le sessioni di qualifiche e lo sprint, con orari definiti per entrambe le prove. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in TV, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire l’evento dal vivo.

Sabato 14 marzo, seconda giornata del fine-settimana del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Mercedes che, dopo aver dominato la scena in Australia, si aspetta di fare lo stesso nel round cinese, sfruttando la potenza di un pacchetto che sembra proprio aver compreso meglio di chiunque altro le nuove norme tecniche. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli sono pronti a monopolizzare la scena. Per quanto concerne la Ferrari, bisognerà tirar fuori il meglio possibile dal pacchetto a proprio disposizione, nella consapevolezza che le Frecce d’Argento siano il riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 in tv, GP Cina 2026: orari sprint e qualifiche sabato 14 marzo, programma, streaming

Articoli correlati

F1 in tv, GP Cina 2026: orari prove libere e qualifiche sprint venerdì 13 marzo, programma, streamingVenerdì 13 marzo prenderà il via il week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1.

Altri aggiornamenti su F1 in tv GP Cina 2026 orari sprint e...

Temi più discussi: F1, orari GP Cina 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; GP Cina, gli ORARI del weekend di Formula 1; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming.

F1, orari GP Cina: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheTelecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata ... sport.sky.it

Oggi le Prove Libere e Qualifiche Sprinti F1 in Cina – Orari TV Sky e differita TV8Oggi si torna in pista in Cina con le Prove Libere e Qualifiche Sprint della F1 2026. Orari TV Sky e differita TV8 Gara GP Cina ... f1ingenerale.com

Gp Cina: Mercedes inarrivabile, pole Sprint a Russell. Hamilton 4° e Leclerc 6° x.com

Russell, pole nella Sprint in Cina. Norris beffa le Ferrari: le posizioni di Leclerc e Hamilton - facebook.com facebook