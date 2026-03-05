F1 Lando Norris | Sarà una stagione lunga possiamo migliorare con il passare del tempo

Lando Norris si prepara per il debutto del Mondiale 2026 di Formula 1 al GP d’Australia, che si svolge presso il circuito di Albert Park a Melbourne. Il pilota ha dichiarato che la stagione sarà lunga e che ci sono margini di miglioramento nel corso delle gare. La prima corsa del campionato si svolge questo fine settimana, segnando l’inizio di una nuova sfida per lui e la sua squadra.

Una nuova stagione da affrontare con una visione diversa, ovvero con un titolo da difendere. Lando Norris è pronto a raccogliere la sfida del GP d'Australia, atto iniziale del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l'iconico circuito di Albert Park, a Melbourne. Il britannico in forza alla McLaren è intervenuto nel classico media day del giovedì proprio per svelare le sue sensazioni in vista dell'inizio del Campionato, in cui l'obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi malgrado la sua vettura non parta più come favorita assoluta per via del cambio regolamentare. " Non credo che partiremo con il piede sbagliato – ha detto Norris – Anche se sei il secondo, il terzo o il quarto più veloce non lo vedo come un problema.