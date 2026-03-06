Lando Norris ha concluso il venerdì di prove nel Gran Premio con la diciannovesima posizione, segnando un passo indietro rispetto ad altri piloti. Durante la sessione ha raccolto dati utili per preparare le qualifiche, anche se il suo team considera il lavoro ancora in corso. Le prove sono state dedicate a testare diverse configurazioni e a valutare le condizioni della vettura in vista delle prossime fasi.

?Un venerdì di studio per Lando Norris. Dopo aver strappato la diciannovesima posizione nel primo turno, il detentore del titolo si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione della FP2 valida per il GP d’Australia, atto iniziale del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Albert Park, a Melbourne. Precisamente il britannico in forza alla McLaren ha raccolto un gap di +1.075 rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, piazzatosi davanti a tutti precedendo le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Approdato in zona mista, il nativo di Bristol ha analizzato a caldo la sua giornata:... 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Lando Norris: "Siamo un po' indietro, ma abbiamo raccolto dati importanti"

Lando Norris ammette: “Siamo un po’ indietro rispetto ai più veloci in pista”Il pilota britannico ha sottolineato che, rispetto alla MCL39, la nuova monoposto al momento non dimostra lo stesso livello di efficienza nella...

