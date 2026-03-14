Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la prima pole position in Formula 1 durante l’ultima sessione di qualifiche. La sua prestazione si è conclusa senza errori, e il giovane pilota si è mostrato entusiasta in vista della gara di domani. Antonelli aveva già partecipato a diverse sessioni, ma questa volta ha fatto segnare il miglior tempo tra tutti i concorrenti.

La prima volta non si scorda mai. Andrea Kimi Antonelli ha centrato una storica pole position, la prima della carriera in Formula 1. Un’impresa straordinaria compiuta in occasione del GP della Cina, secondo appuntamento valido per il Mondiale 2026. Si tratta del pilota più giovane della storia a riuscirci, tra l’altro a distanza di diciassette anni rispetto all’ultima volta di un italiano, avvenuta con Giancarlo Fisichella nel 2009 in Belgio. Nello specifico l’emiliano classe 2006 ha confezionato il giro perfetto fermando il cronometro a 1:32.064, precedendo il compagno di squadra George Russell, il quale malgrado un problema al cambio avuto in Q3 ha comunque centrato la prima fila raccogliendo un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sessione senza errori, non vedo l’ora che sia domani”

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