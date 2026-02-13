Antonelli ha conquistato il miglior tempo durante i test F1 2026, causando una forte impressione con la sua velocità, mentre la Mercedes si afferma come la squadra più forte. La Ferrari si posiziona terza, dimostrando un passo avanti rispetto alle prove dello scorso anno. Le prove si svolgono sulla pista di Sakhir, nel Bahrain, dove i team cercano di adattarsi alle nuove regole tecniche.

Le sessioni di test pre-stagionali di Formula 1 si rinnovano sulla pista di Sakhir, nel Bahrain, offrendo un’immagine chiara delle prime differenze tra i principali team e dei progressi tecnici effettuati. Le giornate di test rappresentano un momento cruciale per analizzare le performance delle monoposto e ottimizzare le strategie in vista della stagione ufficiale. Inizialmente penalizzata da problemi emersi nella sessione precedente, la Mercedes ha recuperato terreno durante questa giornata, con un totale di 127 giri completati. I due piloti della squadra hanno conquistato le prime due posizioni nella classifica di giornata, dimostrando un riscatto deciso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Test F1 2026: Mercedes domina con Antonelli, Ferrari terza

Approfondimenti su test mercedes

Antonelli sta girando sul passo dell’1:38.

Andrea Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nell’ultimo giorno dei test in Bahrain, dimostrando un passo deciso con la sua monoposto.

FERRARI DOMINA IL DAY 2! Leclerc Vola (+0.5s) e Mercedes Rompe il Motore!

Ultime notizie su test mercedes

Argomenti discussi: La FIA rompe il silenzio sul trucco del motore Mercedes alla vigilia dei test F1: Ci sono riusciti; F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 10: Ferrari davanti. Mercedes ferma: deve cambiare PU; F1, il caso Mercedes: cos'è il rapporto di compressione sotto la lente della Fia; F1 2026: Promossi e bocciati dopo i test di Barcellona.

Test F1, terminato il terzo giorno di prove in Bahrain: Antonelli su Mercedes detta il passo, Hamilton con la Ferrari segue a ruotaIl terzo e ultimo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi ... fanpage.it

F1, Kimi Antonelli primeggia nel day-3 dei Test in Bahrain. Doppietta Mercedes, tanti giri per Ferrari e McLarenVa in archivio con il miglior tempo di Andrea Kimi Antonelli la terza e ultima giornata della prima settimana di Test ufficiali pre-stagionali della ... oasport.it

Charles Leclerc traccia il bilancio dei test prestagionali in Bahrain: Red Bull e Mercedes sembrano avere un leggero vantaggio, ma la Ferrari SF-26 mostra segnali incoraggianti. Ecco le impressioni del monegasco sulla nuova F1 2026 e cosa aspettarsi dalla - facebook.com facebook

Ancora guai per la Mercedes in Bahrain #F1 #F1Testing x.com