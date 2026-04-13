F1 Mercedes sotto assedio | la Ferrari accorcia il gap tecnico

Dopo le prime tre gare del campionato di Formula 1, la Mercedes si trova in testa alla classifica costruttori, grazie alle prestazioni della W17. Tuttavia, la Ferrari ha ridotto il divario tecnico rispetto alla scuderia tedesca, mostrando segnali di miglioramento nelle ultime competizioni. La lotta tra le due squadre si sta intensificando, con entrambe che cercano di ottenere un vantaggio sul circuito e nelle strategie di sviluppo.

La Mercedes ha preso il comando della Formula 1 dopo le prime tre gare del campionato, ma la superiorità della W17 non sembra destinata a restare un dato immutabile. Mentre la scuderia tedesca mostra una forza che ha imposto un ritmo serrato, l’analisi tecnica suggerisce che il vantaggio di circa tre decimi possa essere eroso rapidamente grazie alla capacità di sviluppo delle altre costruttori, con la Ferrari in prima linea per colmare il divario. L’evoluzione tecnica e il margine di crescita della scuderia di Maranello. Analizzando i dati emersi dalle prime sfide stagionali, emerge come la Mercedes abbia sfruttato al meglio il nuovo regolamento, trovandosi in una posizione di vantaggio simile a quella vissuta nel 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, Mercedes sotto assedio: la Ferrari accorcia il gap tecnico Leggi anche: Quando la Ferrari può colmare il gap da Mercedes in F1: il piano tra test, Aduo e aggiornamenti Mercedes ancora sotto accusa in F1, trucco sospetto sull’ala anteriore: Ferrari chiede chiarimentiNuova polemica in Formula 1 sulla Mercedes W17: Ferrari ha chiesto chiarimenti alla FIA sull'ala anteriore e sul presunto meccanismo di chiusura a...