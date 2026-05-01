Ex Spandau Ballet | 14 anni di carcere per violenze e voyeurismo

Ross Davidson, ex membro dei Spandau Ballet, è stato condannato a 14 anni di carcere a Londra. La sentenza riguarda otto capi d'imputazione per violenze e atti di voyeurismo commessi tra il 2013 e il 2019. La vicenda ha suscitato attenzione nei media, dopo che le accuse sono state confermate in tribunale. La condanna è arrivata al termine di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

? Cosa sapere Ross Davidson, ex Spandau Ballet, condannato a 14 anni di carcere a Londra.. Il trentasetteenne è colpevole di otto capi d'imputazione per violenze tra 2013 e 2019.. La Wood Green Crown Court di Londra ha inflitto una condanna di 14 anni di reclusione a Ross Davidson, l’ex interprete degli Spandau Ballet, per una serie di crimini sessuali commessi tra il 2013 e il 2019 attraverso abusi e atti di voyeurismo. Il trentasetteenne, noto nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Ross Wild, è stato giudicato colpevole di otto capi d’imputazione che includono stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e voyeurismo. La sentenza definitiva arriva dopo due distinti percorsi giudiziari che hanno ricostruito un arco temporale di violenze iniziate nell’agosto 2013 e protrattasi fino al dicembre 2019.🔗 Leggi su Ameve.eu

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