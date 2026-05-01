Un ex cantante della band britannica Spandau Ballet è stato condannato a 14 anni di carcere con l’accusa di aver commesso vari reati sessuali, tra cui stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e voyeurismo. La condanna riguarda otto capi d’imputazione e si basa su accuse di comportamenti sessuali non consensuali. L’uomo, conosciuto anche con uno pseudonimo, aveva 37 anni al momento dei fatti.

Ross Davidson, 37 anni, noto al pubblico con lo pseudonimo di Ross Wild ed ex cantante della pop band britannica Spandau Ballet, è stato condannato a 14 anni di carcere per otto capi d’imputazione, tra cui stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e voyeurismo. Come riportato dalla Bbc, l’artista ha approfittato del suo periodo di massima notorietà per abusare di sei donne, arrivando a filmare le violenze sessuali mentre alcune delle vittime dormivano. La carriera e i due processi. Originario di Aberdeen e residente a Finchley, nel nord di Londra, Davidson aveva raggiunto la notorietà esibendosi nel celebre musical del West End “ We Will Rock You”, basato sui successi dei Queen.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condannato a 14 anni per stupro Ross Davidson, ex cantante degli Spandau Ballet: “Era convinto di poter ottenere sesso a comando”

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