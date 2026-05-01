Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Arezzo in festa | sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione

Sabato ad Arezzo si sarebbe dovuto svolgere un evento di celebrazione per la promozione in Serie B e la finale di Supercoppa, ma la Questura ha deciso di annullarlo. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, impedendo così lo svolgimento dei festeggiamenti previsti al Comunale. La cancellazione ha colpito cittadini e organizzatori, che avevano pianificato un momento di festa nel capoluogo.

Arezzo promosso in Serie B, festa al Comunale cancellata La Questura blocca i festeggiamenti dopo la premiazione per motivi di sicurezza Nonostante quanto annunciato dall’Arezzo nella tarda mattinata di venerdì 1° maggio, la celebrazione prevista allo stadio Comunale al termine della premiazione per la vittoria del campionato di Serie C non si terrà. L’evento è stato infatti revocato su indicazione della Questura, che ha deciso di annullarlo per ragioni legate alla sicurezza. La città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Domani, sabato 2 maggio, lo Stadio “Città di Arezzo” sarà il cuore pulsante di una doppia festa: prima la sfida di Supercoppa Serie C contro il Vicenza, poi la grande celebrazione per la promozione.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione Notizie correlate Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione- Evento annullato su indicazione della questura di ArezzoLa città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozioneLa città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto.