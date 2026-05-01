Arezzo si appresta a vivere una giornata importante dedicata allo sport e alla celebrazione dei risultati raggiunti. Sabato 2 maggio, lo stadio cittadino ospiterà una partita di Supercoppa di Serie C tra la squadra locale e il Vicenza. Successivamente, si terrà un evento speciale per festeggiare la promozione ottenuta dalla squadra. La giornata combina l’aspetto sportivo con i festeggiamenti per un traguardo significativo per la città.

La città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Domani, sabato 2 maggio, lo Stadio “Città di Arezzo” sarà il cuore pulsante di una doppia festa: prima la sfida di Supercoppa Serie C contro il Vicenza, poi la grande celebrazione per la promozione. Il programma prenderà il via alle 17:30 con il calcio d’inizio della gara ufficiale. Al termine dell’incontro, previsto intorno alle 19:30, spazio alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Lega, un momento simbolico e molto atteso che vedrà la squadra salire sul palco per condividere il traguardo con i propri tifosi. Conclusa la premiazione, e dopo il deflusso parziale del pubblico – in particolare della tifoseria ospite – lo stadio riaprirà le porte per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare ai festeggiamenti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione

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