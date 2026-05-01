Eventi imperdibili di maggio nelle Marche | da Gianni Morandi a Blanco fino alla festa di San Ciriaco

Nel mese di maggio nelle Marche si svolgono numerosi eventi tra concerti, feste tradizionali e manifestazioni culturali. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i concerti di artisti nazionali e gli eventi in occasione della festa di San Ciriaco. La regione si anima con spettacoli all’aperto, celebrazioni popolari e iniziative che coinvolgono diverse località, dalla costa alle zone interne.

Ancona, 1 maggio 2026 - Maggio nelle Marche non è solo un mese: è un calendario vivo, fitto di appuntamenti che attraversano tutta la regione, dal mare all’entroterra, mescolando tradizioni popolari, grandi concerti, teatro, motori e sapori locali. È il momento in cui le piazze tornano a riempirsi, i lungomari diventano palcoscenici e i borghi riscoprono la loro anima più autentica. Tra eventi storici e novità, il territorio marchigiano si prepara ad accogliere residenti e turisti con un’offerta ampia e trasversale, capace di parlare a tutte le generazioni. Scopriamo le principali iniziative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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